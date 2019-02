L'influenza uccide ancora: non vaccinate le due vittime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIRUSBELLUNO L'influenza ha fatto la seconda vittima in provincia di Belluno. Dopo l'ex sindaco di Voltago Agorino, Marco Parissenti, morto nei giorni scorsi a soli 57 anni, è spirato in queste ore anche Giuseppe De Meio, 70 anni, di Domegge di Cadore, noto alla comunità per la sua lunga attività come gestore di una pompa di benzina. L'uomo soffriva già di altre patologie sulle quali il virus ha inciso in modo letale. Da giorni era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Martino di Belluno dove si è fatto il...