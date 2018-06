L'Archivio storico cerca nuovi cimeli, dai privati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INVITOBELLUNO L'Archivio storico del Comune ha sete di conoscenza. Per incrementare il proprio patrimonio archivistico, invita la popolazione a salire in soffitta e aprire i bauli, a rovistare in cassetti e porta gioie per riportare alla luce tante chicche del passato. L'ente, infatti, sta affiancando al suo patrimonio archivistico quello derivante dalla raccolta di documentazione privata del passato, ovvero documenti, lettere, lastre fotografiche, fotografie e altro in mano ai cittadini. Materiale a cui magari non si dà molta importanza,...