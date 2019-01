CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOBELLUNO Mini idroelettrico: limitati gli incentivi solo per gli impianti a impatto zero su laghi, torrenti e fiumi. A dare la notizia il deputato del Movimento 5 stelle, Federico D'Incà: «Si tratta di una battaglia contro la speculazione per porre fine al far west», quello delle centraline, tema molto sentito nel Bellunese.IL DATOStando ai dati forniti dalla Provincia di Belluno nel 2017 attualmente sarebbero in itinere domande per 63 impianti che, allo stato, non hanno né concessione di derivazione né autorizzazione alla...