Jeanette apre il JClub all'ex Life

LA RIAPERTURABELLUNO Riapre il locale fronte Motorizzazione. L'ex Life torna a far ballare i bellunesi, d'ora in avanti si chiamerà JClub e a condurlo sarà Jeanette De Bortol, ex proprietaria del Bar Sirena di piazza Mercato. Passato il bar ad altra gestione un paio di anni fa, ora l'imprenditrice si tuffa in una nuova avventura. L'esercizio è aperto già da qualche giorno, ma verrà inaugurato ufficialmente sabato. «Si tratta di un locale esclusivo spiega la nuova proprietaria -. Ho ristrutturato completamente gli spazi, ho cambiato...