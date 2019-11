Il Veneto che vogliamo s'incontra «perché il futuro non è già scritto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO LE ELEZIONIBELLUNO A pochi mesi dalle elezioni regionali, continuano gli incontri de Il Veneto che vogliamo. E domani è in programma il sesto incontro provinciale che coinciderà con un'assemblea territoriale. L'appuntamento è per le ore 20.30 nel Palazzo dei servizi di Sedico.«In Veneto, una delle terre più inquinate d'Europa dove i cittadini sono sempre più lontani dalla politica, si può costruire, dopo 25 anni, una nuova opportunità per il nostro territorio»: questa la convinzione del movimento che sottolinea come le ultime...