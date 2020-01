IL SOSTEGNO

BELLUNO Partono da 3 mila e volano fino a 7 mila i doni di Giorgia per i ragazzi in difficoltà della provincia. Anche il secondo bando dell'associazione La Mongolfiera di Giorgia Onlus ha raccolto richieste oltre le aspettative. Il fondo inizialmente stanziato dall'associazione per aiutare a migliorare la qualità della vita di ragazzi tra i 13 e i 24 anni era di 3 mila euro, ma tante sono state le domande di aiuto arrivate dal territorio che la onlus ha fatto uno sforzo e le ha esaudite tutte. E così, a donazioni fatte, l'ammontare è di circa 7 mila euro: più del doppio di quanto previsto. I beneficiari sono stati sei giovani, tutti della provincia di Belluno e certificati come portatori di grave disabilità. Per due ragazzi di 14 anni sono stati acquistati rispettivamente un computer con monitor, software e tastiera con mouse facilitati per 1.312,18 euro quale finanziamento quota parte e un pc con lezioni di informatica per 1.079,01 euro interamente finanziati. A un giovane di 15 anni è andato un pc per 449,99 euro interamente finanziati, a un altro di 17 anni un carrello trasportino per disabili da agganciare alla bicicletta per 2.500,00 euro interamente finanziati. Ancora, a un ragazzo di18 anni una serie di sedute di ginnastica funzionale specifica individuale in acqua e a secco per 670 euro quale finanziamento quota parte e a un ventenne un pc per 386 euro interamente finanziati. «Nel complesso, a fronte dei 3000 euro di budget, i finanziamenti hanno sfiorato i 7000 euro - spiega la presidente Ivana Turrin -. È stato un grandissimo sforzo, possibile solo grazie alle quote associative dei nostri iscritti, alle offerte dei soci, alle sostanziose donazioni dei privati e di alcune associazioni che ci hanno sostenuto». Soddisfatti per aver aiutato tanti ragazzi anche quest'anno, i volontari pensano però di già al nuovo bando. «Il compleanno di Giorgia non è lontano - annuncia Turrin - e, anche quest'anno, noi vorremmo festeggiarlo con l'emissione di un bando, ma sarà possibile solo grazie ai nostri soci e donatori». (atr)

