IL RINGRAZIAMENTOBELLUNO La Provincia di Belluno assicura anche quest'anno il suo grazie ai volontari di Protezione Civile. E lo fa con risorse sonanti per andare incontro alle esigenze pratiche che ogni associazione si trova a dover affrontare. Confermati quindi anche per il 2019 i contributi alle spese sostenute per l'assicurazione degli automezzi in dotazione. Si tratta di un'azione che la Provincia porta avanti dal 2007. Per quest'anno la cifra messa a disposizione ammonta a 33mila euro e verrà ripartita tra le associazioni che ne faranno...