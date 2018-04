IL PROGETTO BELLUNO Arte, migrazioni e confine. L'attualità dei dipinti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Arte, migrazioni e confine. L'attualità dei dipinti antichi di Palazzo Fulcis è stata ieri al centro di una performance. Domenica più che animata per il museo civico di via Roma. Trenta giovani provenienti da Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia ed Ungheria, in questi giorni a Belluno nell'ambito del progetto di scambio giovanile dal titolo Tales of inclusion, organizzato dal Comitato d'Intesa-Csv di Belluno e finanziato da Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito del programma Erasmus+, hanno dato voce e interpretato...