Si è riunita il maggio, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone, l’assemblea ordinaria degli azionisti della Caltagirone Spa.

La Società si è avvalsa della facoltà prevista dalla legge di consentire l’intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Caltagirone Editore, ok a bilancio e cedola

L’assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 che si è chiuso, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,99 miliardi di euro (invariato rispetto al 2022). Nel 2023, il margine operativo lordo del Gruppo che opera nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, nel comparto immobiliare e in quello finanziario, è stato positivo per 430,5 milioni di euro, in crescita del 23,2% rispetto all’anno precedente. Mentre il risultato netto è stato pari a 261,6 milioni di euro, in aumento del 20,3%. Per il resto, il risultato di Gruppo è stato pari a 131,1 milioni di euro (a fronte dei 111,3 milioni di euro nel 2022) mentre il patrimonio netto complessivo è pari a 2,788 miliardi di euro (rispetto ai 2,543 miliardi di euro del 2022) di cui 1,532 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,364 miliardi di euro nel 2022).

I soci hanno poi dato il via libera, su proposta del consiglio di amministrazione, a un dividendo per l’esercizio 2023 pari a 0,25 euro per azione. Una cedola in aumento del 67% rispetto all’esercizio precedente. Il pagamento avverrà a partire dal 22 maggio 2024 con data 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola n. 24 e con record date alla data del 21 maggio 2024.

LA GOVERNANCE

La stessa assemblea ha anche nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026. Dall’unica lista, presentata da Finanziaria Italia 2005 Spa, sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Nobile Francesca Comello, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Elena de Simone, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio. I consiglieri Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.

I soci hanno, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal consiglio di amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.