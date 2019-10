IL PROCESSO BELLUNO Nuovi guai giudiziari per la coppia di pusher al vertice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO Nuovi guai giudiziari per la coppia di pusher al vertice del giro di droga che ha portato a processo una trentina di indagati. I due fidanzati Valentina Anderlini, 36enne residente a Giavera del Montello, ma di fatto dimorante a Belluno e Nicolò Bolzon, 28enne, in cella da fine luglio del 2018 sono chiamati a rispondere di nuovi episodi, in un'inchiesta nuova che ieri è approdata di fronte al gup in Tribunale a Belluno. Si è trattato di un semplice rinvio e solo il 5 novembre prossimo si deciderà sulla pena da applicare,...