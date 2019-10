CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOBELLUNO Una ventina di capi da abbattere ogni giorno. È questo il ruolino per i cacciatori bellunesi che stando alle tabelle predisposte dalla Provincia dovrebbero riuscire a prelevare (come dice il linguaggio tecnico), entro il trentuno gennaio, poco meno di tremila cervi (2943). Il numero totale è aumentato del 20 per cento rispetto allo scorso anno, ma solo per quanto riguarda la componente di femmine e piccoli. Tra le novità anche la possibilità di abbattere gli esemplari di un anno e dei piccoli nel periodo che precede la...