Fondi ai Comuni isolati: la Provincia apre la cassa

CONTRIBUTIBELLUNO La Provincia di Belluno ha pubblicato un bando per aiutare i Comuni non confinanti a realizzare interventi di difesa del suolo, viabilità e patrimonio. AREE NON DI CONFINE«Si tratta di un gesto di attenzione verso quei territori che non beneficiano del Fondo Comuni di confine e non possono quindi aver parte alle progettualità connesse - spiega la vice presidente della Provincia, Serenella Bogana -. Un piccolo grande atto di attenzione per tutto il territorio provinciale. Il provvedimento fa il paio con quello che riguarda...