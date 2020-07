SCUOLA

BELLUNO Soddisfazione nel Bellunese per il raddoppio dei fondi alle scuole paritarie. Una battaglia di Lega e Forza Italia. L'incertezza nel futuro della scuola aveva scatenato anche il movimento civico Belluno Sviluppo e Futuro di Ivan Marchetti e Martino Fogliato. Si tratta del gruppo provinciale nato a inizio anno come anello di congiunzione tra istituzioni e cittadini, che a metà maggio fece anche una diretta sul tema con la deputata veneta della Lega Angela Colmellere, segretario della commissione Cultura della Camera. «Grazie alla Lega - ha detto ieri la Colmellere in una nota - le scuole paritarie riceveranno 150 milioni di euro in più. Ciò significa un sostegno concreto ai 1378 istituti del Veneto». «Le risorse disponibili passano da circa 150 a quasi 300 milioni di euro - ha spiegato in un comunicato il coordinatore provinciale di Forza Dario Scopel -: si tratta di un'autentica boccata di ossigeno per i territori periferici, come la gran parte di quello bellunese».

FORZA ITALIA

«Buone notizie - ha annunciato Scopel - dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati dove, grazie all'impegno dell'onorevole Dario Bond e' stato approvato un emendamento (preceduto da due ordini del giorno proposto e approvati dalla Camera) al Dl Rilancio, per il raddoppio del fondo di sostegno alle scuole paritarie». «Tanto più -, sottolinea Scopel-, che nella nostra provincia, ma anche in Veneto, la maggior parte delle scuole materne sono paritarie, garantite da soggetti molto spesso le parrocchie o altri enti religiosi - che suppliscono alla carenza del servizio pubblico. Che sarebbe delle nostre comunità locali senza la presenza di questi asili? Quante famiglie deciderebbero, anche in base a questa ulteriore carenza, di scendere a valle? Qualcuno a volte crede ancora che la scuola paritaria, privata, rappresenti una scelta d'élite. Se per alcuni istituti superiori o universitari talora può essere parzialmente vero, per le scuole primarie o dell'infanzia non è assolutamente così e il ruolo degli enti che gestiscono queste strutture, non senza difficoltà di vario tipo, è insostituibile».

LEGA

«Una vittoria storica del nostro partito a favore di istituti, insegnanti, alunni e famiglie del Veneto -ha detto l'onorevole Colmellere -. Nonostante le resistenze del M5S siamo riusciti con determinazione a far approvare il nostro emendamento al decreto Rilancio, che raddoppia il fondo previsto in precedenza, al termine di un'estenuante battaglia parlamentare. Un traguardo che ci riempie di soddisfazione».

BELLUNO SVILUPPO FUTURO

«Da parte nostra - dicono da Belluno Sviluppo e Futuro - ringraziamo l'onorevole per il grande lavoro svolto in Commissione ed il costante contatto riservatoci a filo diretto per portare a conoscenza dei cittadini questi importanti provvedimenti. Avvicinare la politica alla gente è il nostro obbiettivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA