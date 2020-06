A FAVERGA

BELLUNO È ancora ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Belluno Eros Dal Farra, il 40enne rimasto folgorato da una scarica di più di 440 volt, mentre stava eseguendo dei lavori di disegno sul legno. È accaduto giovedì scorso in via San Rocco, a Faverga e, a distanza di diversi giorni, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Ma c'è cauto ottimismo, visto che l'uomo è in netto miglioramento. Lo fa sapere la sorella, Ilenia, che con la famiglia e gli amici ha vissuto ore di apprensione. «Mio fratello è un miracolato - afferma - lo hanno detto i medici, che non sanno come sia ancora qui dopo quello che ha avuto. La notte dell'incidente ce la siamo vista brutta». A evitare conseguenza tragiche, forse, il provvidenziale intervento dell'amico Cristian, che quel pomeriggio ha subito spento il generatore da dove era partita la scarica.

Il 40enne infatti stava lavorando con un trasformatore che usava (un po' come si fa con le batterie delle auto) per creare un arco voltaico dall'uscita dei due poli. L'elettricità entrava a 220 volt e usciva con una carica di almeno il doppio, forse anche di più. L'uomo era caduto a terra tramortito, poi si era ripreso: arrivato al pronto soccorso si era deciso per il ricovero in Rianimazione. «Sabato per la prima volta - racconta la sorella - lo abbiamo visto in videochiamata e ci ha parlato». E arrivano buone notizie: il cuore è a posto, la visita lo ha dimostrato, ora si attende la visita specialistica dell'ortopedico per delle vertebre accavallate.

