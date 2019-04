Europee: oggi Busatta a Radio Abm e sabato Calenda in piazza con il Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO IL VOTOBELLUNO Si avvicina il voto anche per il rinnovo del Parlamento europeo, fissato per domenica 26 maggio. E anche in città si apre la campagna elettorale, ma anche alcuni appuntamenti di approfondimenti. È il caso dell'iniziativa proposta da Radio Abm che ha realizzato uno speciale con la collaborazione della Fondazione Montagna e Europa Arnaldo Colleselli di Belluno. In una serie di conversazioni verranno approfonditi il tema Unione Europea, la sua ragion d'essere, le sue luci, i suoi punti deboli. La prima puntata dello...