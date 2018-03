Emergenza: un bollino di qualità ai volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AFFIDABILITÀBELLUNO Bollino di qualità per le organizzazioni di emergenza urgenza del Bellunese. Sono 14 le realtà locali ad aver ottenuto l'accredito istituzionale della Regione Veneto, necessario per poter continuare a svolgere l'attività di trasporto dei malati. Qualcuna ne è rimasta esclusa perché non rispondente ai criteri per quanto riguarda età dei mezzi e numero di volontari. Il costo medio di ambulanza è di circa 70mila euro, l'acquisto avviene attraverso donazioni di privati o fondi esterni ma è facile che non si riesca...