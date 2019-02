Denunce per maltrattamenti in un anno impennata del 30%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUCLEO INVESTIGATIVOBELLUNO Solo nell'anno appena passato le denunce per maltrattamenti arrivate sul tavolo del Nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri sono state circa 120. Un numero in netto aumento rispetto all'anno precedente, il 2017, dove l'asticella oscillava tra 8090 casi. Il dato preciso non è facile da estrapolare visto che nei moduli statistici che si aggiornano automaticamente all'inserimento di una denuncia non compare la casella specifica che classifica separatamente il reato di maltrattamenti, finendo così...