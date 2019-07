Danni da Vaia scout in campo: in 600 al lavoro lungo i sentieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESERCITAZIONEBELLUNO Seicento Scout coinvolti, venti cantieri allestiti, dieci località interessate, cinque settimane di lavoro. Questi i numeri del progetto Sentieri per domani che l'Agesci Veneto metterà in campo tra il 20 luglio e il 24 agosto per aiutare il territorio, con piccoli lavori di manutenzione, a rialzarsi dopo il drammatico passaggio di Vaia. In collaborazione con il Cai Veneto, le camicie azzurre invaderanno Pieve di Cadore, Lorenzago, Vigo, Cibiana ma anche Chies d'Alpago e il Nevegal. Senza dimenticare l'Agordino con...