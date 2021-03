LA NOMINA

BELLUNO Ancora una bellunese al Consiglio nazionale del centro sportivo italiano. Nicoletta Castellini, presidente del comitato di Belluno del Centro sportivo italiano nello scorso mandato e attualmente vicepresidente, è stato eletta consigliere nazionale del Centro sportivo italiano. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea nazionale che si è svolta in modalità on line lo scorso fine settimana e che ha riconfermato alla presidenza Vittorio Bosio. «Ho l'onore di rappresentare le società e tutti gli sportivi in seno al consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano. Spero di esserne all'altezza», commenta Nicoletta Castellini che, alla carica di consigliere nazionale, raccoglie idealmente il testimone da Dario Dal Magro. «Voglio ringraziare tutti, a cominciare dal mio comitato e da quello regionale veneto, per la fiducia che mi è stata accordata. E voglio ringraziare anche Dario Dal Magro, che molto bene ha operato negli ultimi due mandati in seno al consiglio nazionale. Inizio questa nuova avventura con entusiasmo, sicura di avere un grande presidente e un gran bella squadra. Insieme, e insieme a tutte le realtà locali, faremo il bene del Csi e delle tante società che quotidianamente lavorano sul territorio, operando in particolare a favore dei più giovani e svolgendo un ruolo che accanto all'ambito sportivo abbraccia quello sociale ed educativo».

Il Csi un'organizzazione nazionale, principalmente fondata sul volontariato, riconosciuta quale ente di promozione sportiva ed associazione di promozione sociale che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone ed al territorio. Educare attraverso lo sport è, in estrema sintesi, la missione del Centro Sportivo Italiano, in quanto vuole rispondere ad una domanda di sport qualificata sul piano culturale, umano e sociale. (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA