CorriFeltre: vincono le famiglie e i volontari

SEDICOBrillo alla guida invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto. Protagonista un 32enne feltrino, M.D.G. che è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare la patente. Il bilancio dell'incidente è di una donna rimasta ferita e i mezzi distrutti.L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo la mezzanotte sulla 203 Agordina in località Candaten, in comune di Sedico. La Peugeot 308 condotta dal 32enne viaggiava in direzione Belluno. All'improvviso avrebbe invaso la corsia opposta andando a...