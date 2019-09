CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIESA LOCALEBELLUNO Quindici anni valgono bene una liturgia! I tre lustri trascorsi dalla fondazione comunità ucraina a Belluno saranno celebrati con, appunto, una liturgia in rito orientale fissata per sabato 5 ottobre alle 10 nella chiesa di Loreto a Belluno. Era stata la stessa chiesa, quindici anni or sono, ad ospitare per la prima volta la messa con rito bizantino in ucraino. A celebrarla un sacerdote ucraino mandato per l'occasione da Roma: è quella la data fondativa in cui si fa risalire la nascita dell'attuale comunità. Nel corso...