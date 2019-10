Campo intitolato all'ex sindaco Viel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OMAGGIOBELLUNO Intitolati al sindaco Giuseppe Viel gli impianti sportivi di Tisoi. Al consigliere comunale ed ex primo cittadino del capoluogo, uomo attivo per decenni nella vita politica e civile della città, saranno intitolati il campo da calcio e tutta l'area annessa di Tisoi. Era stato lui, d'altra parte, a promuovere la nascita del Gruppo sportivo Schiara nel 1967 e a programmare l'ampliamento del campo sportivo e la costruzione del nuovo spogliatoio in muratura, in sostituzione del fabbricato allora esistente, nel 1978. Tra i vari...