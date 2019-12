BORGO VALBELLUNA Grande festa e tanta partecipazione per i supermercati Lavanda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORGO VALBELLUNAGrande festa e tanta partecipazione per i supermercati Lavanda che hanno compiuto cento anni di attività. «Un grazie di cuore a tutti i nostri clienti», recitava così, ieri, il messaggio apposto sopra al supermercato di Trichiana. Durante la settimana, inoltre, erano stati distribuiti numerosi buoni spesa agli avventori dell'esercizio commerciale, proprio per sottolineare il buon rapporto con la clientela. Per ricordare un secolo di storia, la famiglia Lavanda ha organizzato un momento di festa con la cittadinanza. Erano...