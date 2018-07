Bloccata nella vasca da bagno: donna salvata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOBELLUNO Bloccata nella vasca da bagno chiede aiuto e viene salvata. Solo grazie a una finestra aperta è riuscita a cavarsela ieri mattina una 68enne con gravi problemi di salute. Quel pertugio ha permesso ai vicini di udire le richiedente chiedere aiuto e attivare il 118. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per l'apertura porta. La squadra dei pompieri con un mezzo e la scala sono arrivati in via Caduti del Lavoro ieri, intorno alle 8.15. Provvidenziale anche in questo caso la finestra aperta: da lì sono...