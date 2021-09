Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOBELLUNO C'è una nuova Benetton in via Roma. Il negozio è quello di sempre, accanto alla Camera di Commercio e davanti alla macelleria, ma da ieri ha un nuovo look. Lo spazio ha riaperto dopo un cantiere di ristrutturazione e si presenta oggi ai suoi clienti completamente rinnovato: nuova la mobilia e nuova la disposizione interna degli abiti, così come la divisione in settori. Al taglio del nastro è arrivato Luciano Benetton,...