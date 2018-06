Bebè in braccio poi una pausa per la poppata: l'esame di Alessia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPRENSIONEBELLUNO «Ho cercato di organizzare i tempi, ma evidentemente avevo sbagliato qualcosa». Sorride Alessia Coden raccontando il suo esordio agli esami di maturità. La studentessa del Brustolon, indirizzo moda, diventata mamma una decina di giorni fa, ieri mattina oltre all'ansia per la prima prova se l'è dovuta vedere anche con i tempi delle poppate e con l'apprensione da neo mamma. Se l'è cavata benissimo. Nonna Antonella le ha portato il piccolo da allattare in una stanza attrezzata all'interno dell'istituto di via San...