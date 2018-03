Aree bianche edificabili: c'è l'avviso per i progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROCEDURABELLUNO Aree bianche: si faccia avanti chi è interessato. È questo l'invito del Comune dopo la Giunta di ieri mattina. È stato infatti approvato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti da parte di chi è interessato a edificare qualcosa nelle aree su cui è decaduto il vincolo preordinato all'esproprio e, dal momento della sua pubblicazione, i cittadini avranno novanta giorni di tempo per presentare le loro intenzioni. «Non sappiamo di quante persone si sta parlando né a quanti metri quadri ammontino gli spazi in...