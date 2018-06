Area per Fido e le sgambate: un comitato per gestirla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEABELLUNO Il Bau Park ha già i suoi gestori. Un gruppo di 10-15 cittadini intenzionati a prendersi cura dell'area verde da dedicare ai cani in riva all'Ardo. A metterlo insieme è stato Roberto Mares, da cui è partita l'idea dello spazio di sgambamento. Dopo un primo incontro con l'assessore Biagio Giannone e dopo un sopralluogo circa un mese fa, ai primi di luglio seguirà una seconda chiacchierata per iniziare a parlare in termini concreti di cosa fare e con quali tempistiche. «Giannone ci ha consigliato di costituirci in comitato o...