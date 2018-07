AMBIENTE BELLUNO Che aria tira a Belluno? Lo dirà l'Arpav, tra qualche settimana;

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEBELLUNO Che aria tira a Belluno? Lo dirà l'Arpav, tra qualche settimana; a metà settembre. Qualche giorno fa, difatti, è iniziata la nuova campagna di controlli sull'aria del Comune di Belluno.L'Arpav ha posizionato una centralina mobile vicino alla ex scuola elementare di Tisoi. L'attività rientra nel piano che l'agenzia ambientale ha programmato per il 2018. Il monitoraggio, che durerà due mesi, ha lo scopo di verificare la qualità dell'aria in una zona del Comune di Belluno ad una quota più elevata rispetto alle stazioni...