Affitti commerciali elevati: «L'equo canone ci ingessa»

IMPRESEBELLUNO Affitti troppo alti in centro e i negozi chiudono? Commercianti e artigiani hanno lanciato l'ennesimo allarme, ma a difesa dei proprietari degli immobili arriva Confedilizia che non ci sta a sentir dire che le attività commerciali del centro chiudono per colpa degli affitti troppo alti.A ribattere ai commercianti ci pensa Michele Vigne, presidente della Confedilizia del Veneto e vice presidente nazionale, invitandoli a battersi unitariamente contro il male principale, indicato nella legge sull'equo canone. I COSTI DI CHI...