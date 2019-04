Travolti dal torrente in auto: ottantenne si salva, la moglie no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PISA In Toscana erano andati in vacanza, come facevano da anni. E da anni guadavano un corso d'acqua per raggiungere la propria abitazione, una casa isolata nelle campagne di Castelnuovo Val di Cecina, comune di duemila anime e poco più nel Pisano. Ma ieri l'epilogo è stato drammatico. L'uomo che era alla guida si è salvato, riuscendo ad abbandonare l'auto, ma la moglie risulta dispersa. Perché il torrente Pavone, affluente del fiume Cecina, con le piogge degli ultimissimi giorni, si è gonfiato. L'auto è stata travolta dalla forza del...