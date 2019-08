Spiaggia fascista, nei video su internet faccetta nera e imitazioni del duce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCHIOGGIA (VE) Non c'era solo Gianni Scarpa a inneggiare a Mussolini e a fare il saluto romano. Il pomeriggio di Ferragosto, a Punta Canna, sono stati almeno in tre a improvvisare uno show fascisteggiante e a farsi da spalla l'uno con l'altro in un delirio di frasi dal contenuto discutibile, sia dal punto di vista politico, che da quello morale e che solo due donne, una delle quali di colore, abbiano manifestato le loro rimostranze per lo spettacolo non gradito, a questo punto, potrebbe anche sembrare poco. IN RETESono due spezzoni di...