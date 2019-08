Salvini spinge i suoi: chiamate i grillini contrari all'accordo `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA C'è ancora uno spiraglio ma le speranze si stanno affievolendo, nonostante Salvini e Di Maio abbiano ripreso a sentirsi tramite sms. Contatti in corso tra ministri e a livello parlamentare. Anche quegli esponenti del partito di via Bellerio come Fontana (ieri ha visto Salvini) sono in campo - con lui tra gli altri Centinaio, Durigon, i capigruppo Romeo e Molinari - per assecondare la strategia del proprio leader. «Dobbiamo impedire a tutti i costi il governo M5s-Pd», il mantra del vicepremier della Lega. C'è anche il timore che...