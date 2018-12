«Quota 100 va bene così anche la Ue ha capito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Una platea potenziale di 800 mila lavoratori in tre anni che potranno sfruttare l'uscita anticipata con quota 100. La misura verrà applicata in forma piena fino al 2021, dopodiché verrà con tutta probabilità riservata a particolari categorie svantaggiate. Il pacchetto pensioni però - spiega il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon - non cambia nonostante la trattativa ancora in corso a Bruxelles.Come si distribuiranno i flussi in uscita nei prossimi anni?«Il primo anno i potenziali interessati sono 350 mila, perché si...