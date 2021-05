Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA Niente tassa sui dehors per i locali pubblici e stop al canone Rai. Atteso oggi in aula in Senato il nuovo decreto Sostegni bis, dopo il via libera delle commissioni Bilancio e Finanza di Palazzo Madama, che permetterà a ristoranti e alberghi di tirare il fiato anche grazie allo stop alla prima rata Imu per le attività in perdita. Soddisfatti gli operatori del settore, che da tempo chiedevano di neutralizzare una serie...