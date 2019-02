L'ULTIMATUM VENEZIA «Se non passa l'autonomia la Lega si troverà con

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ULTIMATUMVENEZIA «Se non passa l'autonomia la Lega si troverà con le ossa rotte. E a quel punto il Governo non potrà non saltare». In Veneto, in casa del Carroccio, circolano solo commenti del genere. Preoccupati. Ma anche irritati. Per lo sgarbo del premier Giuseppe Conte che al Consiglio dei ministri giovedì sera è andato via, ufficialmente per sopraggiunti impegni personali, prima che la titolare degli Affari regionali Erika Stefani relazionasse sulle tre bozze. Perché Conte e il vicepremier Salvini, arrivato in ritardo a palazzo...