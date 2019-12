CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Valanga Johnson, valanga Brexit, addio Europa. Disfatta per il Laburisti e per la ricetta dalle sfumature socialiste di Corbyn. Gli exit poll parlano di una larghissima maggioranza per i Tories con 368 seggi sui 191 dei Labour. In altri termini conservatori guadagnano 51 posti, il partito laburista ne perde 71. Il primo ministro uscente conta su un risultato ben al di sopra all'asticella dei 326 seggi necessari per controllare la Camera dei Comuni e può premere il piede sull'acceleratore verso l'uscita dall'Unione europea. Si...