Chef Rubio nella bufera «Stai zitto». «Vergognati» Ma lui: «Voi gli sciacalli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA Bufera su un tweet di Chef Rubio sui due poliziotti uccisi a Trieste. «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra». Il tweet arriva venerdì, a poche ore dalla morte dei giovani agenti della Questura di Trieste per mano di un ladro con disagio psichico. Parole dure a cui arrivano altrettante dure repliche. Compresa...