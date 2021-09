Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Quando i poliziotti la hanno arrestata per detenzione di droga, ha provato a giustificarsi: quel pacco consegnato a casa sua da un corriere non conteneva sostanze stupefacenti, ma semplicemente detersivo: «Lo uso per pulire l'argenteria e mio figlio lo usa per lavare la macchina. Infatti questo pacco dovevo spedirlo a lui, che abita a Londra». È questo il senso delle parole usate dalla sorella di Ornella Muti, l'attrice...