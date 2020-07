Festa in piscina, tutti ammassati e baristi senza mascherine: chiusa Villa Pigale

TEZZE SUL BRENTA - Circa un centinaio di persone assembrate in un party in zona piscina, baristi al lavoro senza mascherine anti-Covid e altre irregolarità amministrative: per questo i Carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza), al termine di un controllo sul rispetto delle norme per la prevenzione dei contagi, svolto assieme allo Spisal, hanno sospeso per 4 giorni l'attività del "Villa Pigale", un locale pubblico di Tezze sul Brenta (Vicenza).



Tra le violazioni constate dai militari, l'assenza di cartellonistica anti-Covid 19, e la presenza di lavoratori impiegati 'in nerò. Ai titolari sono state notificate sanzioni per circa 8.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA