Evade, picchia la ex compagna e mentre lei è all'ospedale si nasconde nell'armadio di casa

VICENZA - Era ricercato per evasione l'uomo arrestato dalla polizia di Stato di Vicenza dopo aver picchiato e ferito l'ex convivente. Gli agenti sono intervenuti all'ospedale San Bortolo dove una donna di 36 anni, vittima di violenza di genere, era stata medicata a seguito di lesioni causatele dalle percosse ricevute dal suo ex convivente, un 34enne ghanese e giudicate guaribili con prognosi di 10 giorni. Sentita dai poliziotti, la vittima ha riferito di aver paura di rientrare nella propria abitazione dove, durante la notte, il suo ex compagno l'aveva aggredita violentemente. Così gli agenti hanno accompagnato la donna a casa dove, durante un'ispezione, hanno trovato il ghanese nascosto dentro un armadio della camera da letto. L'uomo è risultato essere destinatario di un ordinanza di custodia cautelare per evasione emesso pochi giorni prima dall'autorità giudiziaria di Vicenza. Portato in questura il 34enne è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere. L'indagato oltre ad essere stato condannato per evasione ed ha al suo attivo altre condanne per resistenza a pubblico ufficiale e varie denunce per lesioni e maltrattamenti in famiglia. In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti specifici accertati a suo carico, il questore Paolo Sartori ha fatto avviare l'iter - in parallelo con quello giudiziario - per l'espulsione del ghanese dal Territorio Nazionale.