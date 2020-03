Antonio Lorenzon, il nono vincitore di Masterchef Italia è un vicentino

Antonio Lorenzon, chi è il nono vincitore di Masterchef Italia che ama Barbara D'Urso. Antonio Lorenzon è il nono masterchef d'Italia. Art director di Bassano del Grappa (Vicenza), Antonio ha emozionato il pubblico di Masterchef Italia grazie all'incredibile proposta di matrimonio fatta al suo compagno al momento della proclamazione.

Antonio Lorenzon vince Masterchef Italia e si inginocchia davanti al compagno: «Mi vuoi sposare?»

Antonio Lorenzon ha 43 anni si è presentato alle selezioni davanti ai giudici con un stile Barocco ma un sogno preciso. «Vorrei aprire un table d’hôte in Costa Azzurra insieme al mio fidanzato, che sostanzialmente è un bed&breakfast con cena inclusa. Io mi occuperei del menù e dell’arredamento (sono il creativo in casa!), lui della parte amministrativa, visto che è contabile e sa sempre far quadrare i conti. Spero che questo obiettivo mi motivi e mi porti fino al traguardo finale». Sempre sorridente e un po' svampito Antonio a conquistaTùto anche il cuore del pubblico grazie alla sua "normalità". Educato, mai arrogante e dolcissimo con il suo compagno Daniel ha regalato momenti di grande tenerezza ed empatia. L'amore per la cucina è nata sin da bambino guardando i suoi genitori «mio padre mi ha influenzato sulla parte creativa, visto che amava cucinare e sperimentare con piatti elaborati e stravaganti, mentre da mia madre ho imparato le cose più tradizionali, come tirare la pasta. Anche mia nonna ha dato la sua parte: ogni pomeriggio mi preparava 30 ravioli a merenda. È grazie a loro se oggi il mio stile culinario è eclettico: semplice e coreografico allo stesso tempo!». Per quanto riguarda i gusti musicali Antonio ha svelato: «Mi piace ascoltare Dolceamaro della mia amata Barbara D’Urso, presentatrice che io ammiro e stimo molto…mi dà la carica!»​.



