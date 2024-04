Berrettini-Carballes Baena diretta 7-5, 3-1: break di Matteo nel secondo set

Matteo Berrettini scende in campo contro Roberto Carballes Baena nell'ultimo appuntamento del Marrakech Atp. In palio ci sono 250 punti per la classifica mondiale. Il tennista italiano nella semifinale ha battuto Navone in tre set, con il primo finito al tie break.

Contro l'argentino Matteo ha dovuto faticare, perdendo il primo set dopo il momentaneo pareggio. Il secondo, invece, è andato all'azzurro che ha ripreso terreno e ha vinto il terzo set (6-7, 6-3, 6-2). Adesso la finale dell'Atp di Marrakech che può regalare a Berrettini un trofeo prestigioso.

