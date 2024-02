Valanga a cima Tognola, elicottero non riesce a sbarcare i soccorritori: freerider salvato dagli amici

ROMANO D'EZZELINO - Una valanga con un fronte di circa 30 metri e una lunghezza di oltre 300 metri si è staccata questa mattina, 24 febbraio, in Val Cigolera sotto cima Tognola (Primiero San Martino di Castrozza), a circa 2.100 m. Il distacco ha coinvolto un freerider residente a Romano d'Ezzelino (Vicenza), che è stato estratto prontamente da sotto la valanga da tre persone che si trovavano sul posto e dal compagno di escursione, riportando un trauma alla spalla.

L'allarme al Numero unico per le emergenze 112 è arrivato intorno alle 10.30.

Gli operatori della Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino sono quindi intervenuti via terra salendo in quota con gli impianti di risalita e con gli sci, con il supporto di altri soccorritori delle Stazioni di Primiero, Centro Fassa, Val di Fiemme, Levico e Tesino che si trovavano nei paraggi, e un soccorritore della Guardia di Finanza, per un totale di circa 13 persone coinvolte. Una volta sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato l'infortunato e lo hanno trasportato con la barella a valle, fino a raggiungere la strada forestale. Qui un operatore sanitario, arrivato sul posto con il quad, gli ha prestato le cure mediche. Dopodiché l'uomo è stato trasportato in barella con il quad fino a Scacciapensieri a San Martino di Castrozza, dove è stato affidato all'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 13.30.