Vicenza. Uccise i genitori per l'eredità, chiesto l'ergastolo con isolamento di un anno

VICENZA - Ergastolo con isolamento per un anno: è la richiesta di pena chiesta questa mattina, 17 luglio, nell'aula della Corte D'Assise di Vicenza da parte del pubblico ministero Alessandra Bloch per il 25enne Diego Gugole, reo confesso, che nel marzo dello scorso anno ha ucciso a colpi di pistola, nella loro abitazione di Chiampo (Vicenza), i genitori Sergio e Lorena Zanin per mettere le mani sull'eredità di famiglia. Per i consulenti Gugole non ha alcuna patologia psichiatrica. In aula anche i parenti delle vittime, che hanno richiesto un risarcimento milionario. Secondo le ricostruzioni dell'accusa il 25enne aveva pianificato il duplice omicidio un mese prima procurandosi una pistola al mercato nero.