Duplice omicidio a Chiampo, figlio spara e uccide i genitori: alla base del gesto motivi economici

CHIAMPO (VICENZA) - Duplice omicidio nel Vicentino, a Chiampo, dove un uomo e una donna 60enni, Sergio Gugole e Lorenza Zanin, sono stati uccisi a colpi di pistola. Responsabile dell'omicidio sarebbe il figlio 25enne che si è costituito nella notte ed è stato portao in carcere stamani.

Duplice omicidio a Chiampo: il movente

L'omicidio, in base ai primi accertamento dei Carabinieri, è avvenuto ieri pomeriggio nell'abitazione di Chiampo dove i tre risiedevano. Dopo aver ucciso entrambi i genitori con un'arma da fuoco detenuta illegalmente, il 25enne è uscito di casa e ha vagato per ore con la sua auto, prima di costituirsi la notte scorsa ai Carabinieri di Vicenza. Il padre in passato era stato proprietario di una conceria e proprio il denaro sarebbe il movente del duplice omicidio avvenuto, a quanto si apprende, al termine di un alterco. Negli ultimi tempi erano frequenti le liti in famiglia proprio a causa dei soldi che il giovane pretendeva dai genitori.