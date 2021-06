Ricercato in Montenegro per truffa: 57enne italiano arrestato durante un controllo della polizia ferroviaria

VICENZA - La polizia ferroviaria di Vicenza ha eseguito un mandato di arresto internazionale nei confronti di un cittadino italiano di 57 anni, pluripregiudicato, ricercato per truffa dall'Autorità Giudiziaria del Montenegro. L'uomo è stato fermato nella tarda serata di ieri per un controllo dal personale della Sezione Polfer; dopo gli accertamenti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto ai fini dell'estradizione e alla consegna alla magistratura montenegrina. Deve scontare una pena di un anno e due mesi.