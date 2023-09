Malo. Troppi furti in paese, il sindaco organizza le ronde con i cittadini

MALO - Raffica di furti nella case dei cittadini del comune di Monte di Malo, meno di 3mila anime. Una decina in poche settimane quelli segnalati anche nel cuore del piccolo paese dell'Alto Vicentino. Da qui l'appello del sindaco Mosè Squarzon ai cittadini per dare il via ai controlli notturni del comune convocando così un componente per ogni famiglia lunedì 18 settembre alle 19.45 nell'atrio della scuola media locale.