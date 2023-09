MIRANO - Stavolta è successo. Un ladro bloccato in flagranza. Sorpreso e ammanettato proprio mentre stava cercando di scassinare la porta del negozio che aveva deciso di razziare. Siamo in pieno centro di Mirano. Di sabato sera, verso le 23.30, in uno degli snodi della movida, conosciuto da tutti come incrocio Ballarin, dall’omonima e rinomata trattoria che ne delimita uno dei “cantoni”. Nei guai un 25enne del posto, con precedenti specifici e senza fissa dimora, e sotto sequestro gli arnesi da scasso che stava utilizzando per cercare di entrare nel rivendita Cicli Zampieri al civico 15 di via Cavin di Sala.

Ladro bloccato in flagranza

L’operazione è stata condotta dagli agenti dei Nuclei operativi di Spinea della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Miranese che sono stati applauditi dalla gente che a quell’ora affollava ancora l’area, al grido di “bravi, bravi”. Ad allertare la pattuglia che era in zona sono state la moglie e la figlia del titolare, Michele Zampieri, che si sono accorte di un uomo che stava armeggiando all’ingresso che dà sul retro. Una segnalazione quanto mai tempestiva che ha permesso ai vigili di entrare in azione praticamente in diretta. Per il 25enne non c’è stato nulla da fare, sebbene abbia abbozzato un tentativo di fuga si è visto bloccare nell’immediato. Chiesto l’ausilio dei carabinieri per l’identificazione e il fotosegnalamento, una volta informato, il pm di turno ha deciso per il rilascio e la denuncia a piede libero con l’accusa di tentato furto. Da quanto appurato questa è la terza volta, nell’ultimo mese, che l’esercizio commerciale viene preso di mira da delinquenti, i quali o perché vengono disturbati o perché come in questo caso vengono immobilizzati, non riescono nel loro intento.