Tranciati i cavi elettrici al passaggio a livello, in tilt i treni sulla Bassano-Venezia: pesanti ripercussioni e ritardi

CASSOLA - Traffico ferroviario in tilt sulla Trento Venezia dopo che, prima dimezzogiorno, un mezzo pesante ha tranciato i cavi elettrici della linea ferroviaria Venezia-Bassano, in corrispondenza del passaggio a livello di via Grande a Cassola. Sono andate in tilt le linee dei treni sulla tratta Trento Venezia, con pesanti ripercussioni per pendolari e viaggiatori nel Bassanese, nel Trevigiano e nel Veneziano. Bus sostitutivi tra Bassano e Castelfranco.

Diverse corse cancellate, molte ridotte fino a Castelfranco o, come detto, sostituite da bus, spesso con forti ritardi e traffico sospeso. Riprogrammato il servizio commerciale.

Poco prima delle 16 la situazione era ancora critica. Trenitalia ha informato: «Il traffico permane sospeso, ancora in corso l'intervento dei tecnici. In atto la riprogrammazione del servizio commerciale. Attivo il servizio di smart caring».

Ancora in corso l'intervento dei tecnici.

Ecco l'aggiornamento di Trenitalia alle 15.35.

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• R 16326 Venezia Santa Lucia (10:57) - Bassano del Grappa (12:11): limitato a Castelfranco Veneto (11:44)

• R 16331 Bassano del Grappa (11:21) - Venezia Santa Lucia (12:33): origine da Castelfranco Veneto (11:46)

• R 16330 Venezia Santa Lucia (11:27) - Bassano del Grappa (12:44): limitato a Castelfranco Veneto (12:26)

• R 16336 Venezia Santa Lucia (11:57) - Bassano del Grappa (13:11): limitato a Castelfranco Veneto (12:44)

• R 16335 Bassano del Grappa (12:21) - Venezia Santa Lucia (13:33): origine da Castelfranco Veneto (12:46)

• R 16338 Venezia Santa Lucia (12:27) - Bassano del Grappa (13:44): limitato a Castelfranco Veneto (13:26)

• R 16340 Venezia Santa Lucia (12:57) - Bassano del Grappa (14:11): limitato a Castelfranco Veneto (13:44)

• R 16345 Bassano del Grappa (13:21) - Venezia Santa Lucia (14:33): origine da Castelfranco Veneto (13:46)

• R 16344 Venezia Santa Lucia (13:27) - Bassano del Grappa (14:44): limitato a Castelfranco Veneto (14:26)

• R 16371 Bassano del Grappa (13:46) - Venezia Santa Lucia (15:03): origine da Castelfranco Veneto (14:04)

• R 16348 Venezia Santa Lucia (13:57) - Bassano del Grappa (15:11): limitato a Castelfranco Veneto (14:44)

• R 16349 Bassano del Grappa (14:21) - Venezia Santa Lucia (15:33): origine da Castelfranco Veneto (14:46)

• R 16353 Bassano del Grappa (14:46) - Venezia Santa Lucia (16:03): origine da Castelfranco Veneto (15:04)

• R 16354 Venezia Santa Lucia (14:57) - Bassano del Grappa (16:11): limitato a Castelfranco Veneto (15:44)

• R 16359 Bassano del Grappa (15:46) - Venezia Santa Lucia (17:03): origine da Castelfranco Veneto (16:04)

Treni cancellati:

• R 16339 Bassano del Grappa (12:46) - Venezia Santa Lucia (14:03): origine da Castelfranco Veneto (13:04)

• R 16352 Venezia Santa Lucia (14:27) - Bassano del Grappa (15:44): limitato a Castelfranco Veneto (15:26)

• R 16355 Bassano del Grappa (15:21) - Venezia Santa Lucia (16:33): origine da Castelfranco Veneto (15:46)